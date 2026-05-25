Akşehir polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 24 bin 520 adet tek dal sigara, 36 kilo 500 gram tütün, 10 bin 800 adet boş makaron, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ile 1 adet elektrikli sigara jelatinleme makinesi ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda boş sigara paketi, paket jelatini ve bandrol bulundu. Kaçak ürünlere el konulurken şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı