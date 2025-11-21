Haberler

Kavanozu açan polisler şok oldu! Litresi 10 milyon dolar

Güncelleme:
Aksaray'da beslenmesi, ticareti yasak olan, keskin bir zehre sahip olup alerjik bünyeler ve çocuk ile yaşlılarda ölümcül etkisi olan Anadolu sarı akrebi satışı yapan şahıs, satış yaptığı esnada doğa koruma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Zehrinin litresi 10 milyon dolar olan akreplere el konulurken şahsa 60 bin 187 lira para cezası kesildi.

  • Aksaray'da Musa B. adlı şahıs, satışı yasak olan Anadolu sarı akreplerini satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
  • Doğa koruma ekipleri, 2 Anadolu sarı akrebine el koydu ve şahsa 60 bin 187 lira idari para cezası kesti.
  • Anadolu sarı akrebinin zehrinin litresi yaklaşık 10 milyon dolar değerindedir ve kozmetik sanayisinde ile antibiyotik ham maddesi olarak kullanılır.

Aksaray'da doğa ve hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bir şahsın bulundurması, beslenmesi, toplanması ve ticareti yasak olan Anadolu sarı akrebinin satışı yapılacağı bilgisine ulaştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen doğa koruma ekipleri kimliğini tespit ettikleri Musa B. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takipte elindeki keskin bir zehre sahip olup alerjik bünyeler ve çocuk ile yaşlılarda ölümcül etkisi olan Anadolu sarı akrebini telefonla görüştüğü şahsa satmaya getiren Musa B., satış yaptığı esnada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Doğa koruma ekipleri biri yavru diğeri genç olan 2 Anadolu sarı akrebine el koyarken, şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 60 bin 187 lira idari para cezası kesti.

LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Doğa koruma ekiplerinin yaptığı açıklamada, akrebin keskin bir zehre sahip olduğu, zehrin kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesinde kullanıldığı ve zehrin litresinin yaklaşık olarak 10 milyon dolar olduğu belirtildi.

SEMPTOMLARI 48 SAAT SÜRÜYOR

Öte yandan bu akrebin zehri sağlıklı yetişkinlerde 36-48 saat kadar çok şiddetli kramplar, spazmlar, titreme, aşırı üşüme gibi semptomlar gösterdiği ve ardından kendiliğinden bünyeden atıldığı, ancak alerjik bünyelerde, çocuklar ve yaşlılarda ölümcül etki gösterebileceği belirtildi.

500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

10 miliyona 60 bin ceza mı komiksiniz ya..!! Bassanaa 1 miliyon cezayi

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartakus:

ceza çok. caydiricı ??????

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPikachu hd:

olm 10 milyon dolar diyonuz adamda üretoci var ve 60 bin tl? fazla olmamış mı

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

10 milyon dolar kim verir buna? Saçma sapan şehir efsaneleri.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

malına çöktü devlet bu kez devlet satacak bize

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
