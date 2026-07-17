Haberler

Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner'in kardeşi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına 400 bin euro kaçırmaya çalıştığı ve bilet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. MASAK hesaplara bloke koydu.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı. Güner'in bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a gönderdiği sonrasında ise yurt dışına bilet aldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, avukat Ece Güner tutuklanmıştı. Tutuklanan Güner'in kardeşi Özgür Güner'in bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a gönderdiği sonrasında ise yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine Özgür Güner'in MASAK tarafından hesaplarına bloke konuldu ve Güner gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Sayan'ın diyaloğunda adı geçiyordu! Sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar

Mourinho'dan Arda'yı şoke edecek karar
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç 'Saygı 1' konseptini iptal etti

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'a ilk darbe ünlü şarkıcıdan
4 bin metre yükseklikten yere sarktı, kendini korkusuzca aşağıya bıraktı

4 bin metre yükseklikten yere sarktı, kendini korkusuzca aşağıya bıraktı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 3 penaltısını kurtaran kaleciyi transfer etti

Fenerbahçe'nin 3 penaltısını kurtaran kaleciyi transfer etti
Ahbap soruşturmasında Avukat Ece Güner'in kardeşi de gözaltına alındı: 400 bin Euro'luk transfer iddiası

Ahbap soruşturmasında Ece Güner'in kardeşi kaçmak üzereyken yakalandı
ABD ve İran arasında kılıçlar çekildi: Yeni saldırı dalgası başladı

Emir direkt Trump'tan: ABD 7. gecede İran’ı yeniden vurmaya başladı!