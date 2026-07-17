Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner'in kardeşi gözaltına alındı
Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına 400 bin euro kaçırmaya çalıştığı ve bilet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. MASAK hesaplara bloke koydu.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı. Güner'in bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a gönderdiği sonrasında ise yurt dışına bilet aldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, avukat Ece Güner tutuklanmıştı. Tutuklanan Güner'in kardeşi Özgür Güner'in bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a gönderdiği sonrasında ise yurt dışına bilet aldığı tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine Özgür Güner'in MASAK tarafından hesaplarına bloke konuldu ve Güner gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL