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AHBAP Derneği soruşturmasında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda, dernek çalışanı Z.Y.'nin hesaplarında 2020-2024 arasında olağan dışı para hareketleri tespit edildiği, 1 milyar 113 milyon TL havale aldığı ve 1 milyar 471 milyon TL gönderdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. MASAK raporunda, AHBAP Derneği çalışanlarından Z.Y. hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Z.Y.'nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesabından para transferi geldiği, hesaplarından yaklaşık bin 300-bin 310 farklı kişi hesabına para transferi gönderildiği raporda kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında A.Ç., Z.Y., E.G. hakkında hazırlandığı belirtilen MASAK raporunda, şahısların birbirleri ile ve AHBAP derneğinde çalışan ve yönetiminde olan birçok şahıs ile yoğun para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. Şahısların gerçekleştirdiği işlemlerin dikkat çekici olduğu, birbirleri ile olan ve özellikle AHBAP Derneği ile ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu raporda aktarıldı. Şahısların AHBAP Derneğini suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirilerek Mali Analiz Raporu düzenlendiği belirtildi.

Raporda şüpheli Z.Y. hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Z.Y.'nin tüm bankalar nezdindeki hesaplarında gerçekleşen işlemler analiz edildiğinde 286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği, bin 735 işlemde toplam 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Z.Y.'nin 7 bin 73 işlemde toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL havale/eft transferleri aldığı, 18 bin 159 işlemde toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL havale/eft transferleri gönderdiği raporda belirtildi. Z.Y.'nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesabından para transferi geldiği, şahsın hesaplarından yaklaşık bin 300- bin 310 farklı kişi hesabına para transferi gönderildiği raporda kaydedildi. Z.Y.'nin aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında "borç veriyorum 400 bin ABD doları karşılığı, elden teslim aldığım hurda altın bedeli, borç iade, borç verdim, borç ödeme, borç olarak gönderilen tutar, borç verme, ahbap, borç, haluk acıl adma, emanet borç, geri ödemeli borç, haluk levent /ahbap, borç verdim haluk için, ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" ifadelerin yer aldığı ya da işlem açıklamalarının boş bırakıldığı raporda aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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