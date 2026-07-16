İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin malvarlıklarına tedbiren el konuldu.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin malvarlıklarına tedbiren el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı