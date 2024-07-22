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Ağrı Dağı'nda Kaybolan Dağcıların Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Ağrı Dağı'na zirve tırmanışını tamamlayıp dönüş için harekete geçtikten sonra kaybolan iki dağcının cansız bedenine ulaşıldı. Sis ve fırtınaya rağmen ekipler, kaybolan dağcıları bulmak için çalışma başlattı. Yerel rehberin çabaları sonucunda dağcıların cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışını tamamlayıp dönüş için yeniden harekete geçtikten sonra kaybolan iki dağcının cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı Dağı'na yaptıkları zirve tırmanışını tamamlayan bir grup dağcı, dönüş için yeniden harekete geçtikten bir sonra 4 bin 600 metrede Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın grupta olmadığını fark etti. Sis ve fırtınaya rağmen yerel rehberler, UMKE ve AFAD tarafından kaybolan dağcıların bulunması için ekipler çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde havanın düzelmesinin ardından zirveye doğru tırmanan yerel rehber Barzani Ceylan 4 bin 900 metrede iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Durumun AFAD ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler dağcıların cansız bedenini indirmek için çalışmalara başladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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