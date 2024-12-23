Ağrı'da Kaçakçılıkla Mücadele: 13 Cep Telefonu ve 14 Kulaklık Ele Geçirildi
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında kaçak gümrük malzemeleri olan 13 cep telefonu ve 14 kablosuz kulaklığı ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da kaçakçılıkla mücadelede 13 cep telefonu ve 14 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulama noktasında, şüpheli bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, gümrük kaçağı 13 cep telefonu ve 14 kablosuz kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa