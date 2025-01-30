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Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3500 Paket Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3500 Paket Ele Geçirildi
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt'ta gerçekleştirdiği yol kontrolünde 3500 paket kaçak sigara yakaladı, 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da jandarma ekiplerince uygulama noktasında yapılan aramada 3500 paket sigara yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği yol kontrol ve uygulama noktasında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3500 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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