Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı

Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., taciz iddiasıyla tutuklanarak görevden el çektirildi.

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., sporcu çocukları taciz ettiği iddiasıyla dün akşam hakkında çıkartılan gözaltı kararının ardından Yozgat'ta polis merkezine giderek teslim oldu. SEGBİS üzerinden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren E.K., tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi. - AĞRI