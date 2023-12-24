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Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Taciz İddiasıyla Tutuklandı

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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., sporcu çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak görevden el çektirildi.

Ağrı'da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., taciz iddiasıyla tutuklanarak görevden el çektirildi.
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., sporcu çocukları taciz ettiği iddiasıyla dün akşam hakkında çıkartılan gözaltı kararının ardından Yozgat'ta polis merkezine giderek teslim oldu. SEGBİS üzerinden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren E.K., tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yozgat Ağrı Cezaevi Gözaltı Hukuk 3.Sayfa Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

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