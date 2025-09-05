Ağrı'da Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4 Bin 450 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırın dorsesinde 4 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma yürütüldü. Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde yapılan aramada, malzemelerin arasına gizlenmiş 4 bin 450 paket bandrolsüz sigara bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa