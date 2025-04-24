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Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 214 Milyon Liralık Suç Geliri Ele Geçirildi

Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 214 Milyon Liralık Suç Geliri Ele Geçirildi
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Ağrı'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen 214 milyon liralık yasa dışı kazancın bankalar ve kripto para platformları üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Ağrı'da göçmen kaçakçılığına darbe: 214 milyon liralık suç geliri ortaya çıkarıldı

AĞRI - Ağrı'dan 3 ile uzanan göçmen kaçakçılığı zinciri deşifre edildi. 214 milyon liralık yasa dışı kazanç kripto para ve bankalar üzerinden aklanmaya çalışıldı, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokan, sahte ikamet, pasaport ve yol izin belgeleri düzenleyen şüphelilere yönelik Ağrı merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu ile koordineli yürütülen operasyon kapsamında, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı yoluyla elde ettikleri suç gelirlerini bankalar ve kripto varlık borsaları üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyon sonucu 21 şüphelinin toplam 214 milyon 535 bin 683 Türk Lirası değerindeki suç gelirini finansal sisteme aktardığı belirlendi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan 215 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan iki otobüs ve bir ticari taksiye el konuldu. Gözaltına alınan 18 düzensiz göçmen kaçakçısıyla ilgili adli işlemler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - 3.Sayfa
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