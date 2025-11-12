Ağrı'da Etiketsiz ve Soğuk Zinciri Kırılmış 415 Kilogram Sucuk Ele Geçirildi

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen resmi denetimlerde, etiketsiz ve soğuk zinciri kırılarak satışa sunulan 718 adet, yaklaşık 415 kilogram sucuk ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, 7 Kasım 2025 tarihinde Cumhuriyet Caddesi Zabıta Amirliği yanında kurulan yöresel ürün stantlarında denetim yapıldı. Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kolluk kuvvetleriyle birlikte yürütülen denetimlerde, gıda güvenliği standartlarına uygun olmayan, etiketsiz ve soğuk zinciri bozulmuş toplam 415 kilogram sucuk tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden söz konusu ürünlerin "güvenilir olmayan gıda" kapsamında değerlendirilerek imha edilmek üzere el konulduğu bildirildi. Açıklamada, "Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak güvenilir gıda, sağlıklı toplum için sahadayız" ifadesine yer verildi.

Olayla ilgili olarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - AĞRI