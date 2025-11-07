Ağrı'da Esnaf Memet Emin Karaman Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Ağrı'da uzun yıllardır esnaflık yapan Memet Emin Karaman, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezindeki Nevzat Güngör Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalıştığı sırada aniden fenalaşan Karaman, yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaman'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaman kurtarılamadı. Ağrı'nın sevilen ve tanınan esnaflarından olan Memet Emin Karaman'ın vefatı kentte büyük üzüntüye neden oldu. Vatandaşlar, Karaman'ın ani ölümü dolayısıyla taziye mesajları paylaştı. - AĞRI