Haberler

Ağrı'da Esnaf Memet Emin Karaman Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Esnaf Memet Emin Karaman Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın tanınan esnaflarından Memet Emin Karaman, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karaman'ın ani vefatı, kentte derin üzüntü yarattı.

Ağrı'da uzun yıllardır esnaflık yapan Memet Emin Karaman, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezindeki Nevzat Güngör Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalıştığı sırada aniden fenalaşan Karaman, yere yığıldı. Durumu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaman'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaman kurtarılamadı. Ağrı'nın sevilen ve tanınan esnaflarından olan Memet Emin Karaman'ın vefatı kentte büyük üzüntüye neden oldu. Vatandaşlar, Karaman'ın ani ölümü dolayısıyla taziye mesajları paylaştı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Erdoğan'dan sonra o isim de Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı
Duvardaki örümceğe ayakkabı ile vurdu, sonrasında olanlara inanamadı

Duvardaki örümceğe ayakkabı ile vurdu, sonrasında olanlara inanamadı
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
İstanbul Havalimanı'nda 'Uçakta bomba var' diyen yolcu ekipleri alarma geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda panik!Yolcunun söylediği polisi alarma geçirdi
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya rekor ceza

7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya dudak uçuklatan ceza
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu

Yunan Generalden Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.