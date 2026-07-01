Polis durdurduğu tırda 13 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada, 13 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda; yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen toplam 13 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara polis ekipleri tarafından el konuldu. Operasyonun ardından araç sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı