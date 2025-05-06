Afyonkarahisar'da Tefecilere Operasyon: İki Gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından tefeci olduğu iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, operasyonda baskın yapılan adreslerde çok sayıda senette ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde 2 şahsın faizle para satarak tefecilik yaptıkları yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler H.Y. ve R.S., isimli şahısların adreslerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 30 adet senet, tabanca, yivsiz av tüfeği ve ses fişeği atabilen tabanca ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR