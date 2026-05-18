Kirazda rekoltenin arttırılması için kontroller sürüyor

Afyonkarahisar'da kiraz rekoltesinde arttırılması amacıyla üretim alanlarında yürütülen bitki sağlığı çalışmaları kapsamında, Akdeniz meyve sineği tuzak kontrolleri ile arazi referans ve planlı üretim ürün kontrolleri gerçekleştirildi.

Kontrol çalışması Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kontrollerin ardından kurumdan yapılan açıklamada ise "Tarımsal üretimde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarla, üretim alanları düzenli olarak takip edilmektedir. Teknik personelleri tarafından yapılan kontrollerde kiraz bahçelerinde zararlı takibine yönelik tuzaklar incelenirken, üretim alanlarında planlı üretim süreçleri ile ürün gelişim durumları da değerlendirildi. Üreticilerimizle karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak sahadaki mevcut durum hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

