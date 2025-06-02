Afyonkarahisar'da Kaçak Telefon Aksesuarları Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen binlerce adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 14 bin 500 adet şarj soketi, 780 adet şarj bordu, 665 adet flexi, 595 adet kamera camı, 360 adet buzzer, 300 adet sim yuvası, 260 adet iç kulaklık ve 959 adet muhtelif telefon yedek parçaları ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR