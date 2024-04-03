YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Afyonkarahisar'da Fuhuşa Teşvik ve Yer Temin Etmek Suçundan Aranan Kadın Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da fuhuşa teşvik ve yer temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu kadın jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kırgızistan uyruklu Z.A.'nın arandığı tespit edildi. Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı Ataköy mahallesinde yakalayarak gözaltına alındı. Ardından mahkeme çıkarılan şahsı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yargı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title