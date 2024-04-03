Afyonkarahisar'da Fuhuşa Teşvik ve Yer Temin Etmek Suçundan Aranan Kadın Yakalandı

Afyonkarahisar'da fuhuşa teşvik ve yer temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu kadın jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kırgızistan uyruklu Z.A.'nın arandığı tespit edildi. Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı Ataköy mahallesinde yakalayarak gözaltına alındı. Ardından mahkeme çıkarılan şahsı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR