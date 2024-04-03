Afyonkarahisar'da aracında boğazı kesilmiş bir kişi ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişi aracının içerisinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Olay, Sultandağı ilçesi Üçkuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvancılık yapan Arif Koçer'in (43) aracının içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Koçer'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde şahsın boyun bölgesinden bıçaklandığı ve boğazının kesilerek öldürüldüğü öğrenildi.

Olay sonrası jandarma tarafından şahsın akrabaları olduğu belirtilen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR