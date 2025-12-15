Polis 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından akaryakıt üretim tesisine çevrilen bir depoya yapılan baskın da 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimizle kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Sandıklı ilçesine bağlı bir köyde iki ay süren takip neticesinde 'Kaçak Akaryakıt Üretim Tesisi' olarak kullanıldığı tespit edilen bir depoya operasyon yapıldı. Operasyonda 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR