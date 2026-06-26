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Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü
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Afyonkarahisar'da eski bir otelin kontrollü yıkımı sırasında aniden çöken moloz yığınları, bitişikteki iş hanındaki dükkanların duvarlarının çökmesine neden oldu. Yıkım çalışmaları durdurulurken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Afyonkarahisar'da eski bir otelin yıkımı esnasında aniden çöken moloz yığınlarından dolayı hemen yanı başındaki iş hanındaki bazı dükkanların duvarları çökerken, yaşanan tehlikeden dolayı yıkım çalışmaları durduruldu. İş yeri yıkılan bir esnaf ise yıkım yapan firmayı uyardıklarını ancak önlem alınmadığını iddia etti.

Olay, kent merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede bulunan ve yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan 'Çakmak Marble' isimli eski otelin kontrollü yıkımı için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. İş makinelerinin de kullanıldığı yıkım işlemleri devam ettiği esnada, binadan kopan tonlarca ağırlığındaki moloz yığınları aniden çöktü.

Bitişikteki dükkanların duvarları çöktü

Büyük bir gürültüyle yıkılan molozlar, hemen otelin yanı başındaki iş hanının üzerine devrildi. Çarpmanın ve baskının etkisiyle iş hanında faaliyet gösteren bazı dükkanların duvarlarında ciddi göçmeler ve maddi hasar meydana geldi. Toz bulutunun kapladığı olay yerinde çevredeki vatandaşlar ve esnaf büyük panik yaşadı.

Çalışmalar durduruldu, güvenlik önlemleri alındı

Meydana gelen tehlikeli çökmenin ardından, muhtemel bir can kaybı veya daha büyük bir felaketin önüne geçmek amacıyla yıkım çalışmaları ekipler tarafından anında durduruldu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, hasar gören iş hanı ve dükkanlarda inceleme ile hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Bölgedeki durumun güvenli hale getirilmesinin ardından yıkım sürecinin nasıl devam edeceği konusunda yetkililerin karar vermesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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