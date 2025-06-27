Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını Korkuttu

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını Korkuttu
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Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, bitişikteki fabrikaya sıçrarken, can kaybı yaşanmadı ancak ciddi maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki fabrikaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin büyüklüğü vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı fabrika çalışanları yangının sıçrama riskine karşı tesislerinin çevresindeki kuru otlara su döktü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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