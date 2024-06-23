Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaybolan Küçükbaş Hayvanları Buldu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolan küçükbaş hayvanları 9 saatlik bir çalışmanın sonucunda buldu.

Adıyaman kırsalında İ.D'ye ait 40 adet küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin kırsal bölgede yaptığı arama ve tarama çalışmaları sonuç vermeyince jandarma ekipleri dron ile iz sürmeye başladı. Dron ile yapılan çalışmalar neticesinde hayvanların bulunduğu nokta tespit edildi. Yaklaşık 9 saat süren çalışmaların ardından küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN