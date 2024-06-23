Üye Girişi
Haberler

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaybolan Küçükbaş Hayvanları Buldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 40 adet küçükbaş hayvanı 9 saatlik bir çalışmanın sonucunda buldu. Jandarma ekipleri, dron kullanarak hayvanların bulunduğu noktayı tespit etti ve hayvanları sahibine teslim etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolan küçükbaş hayvanları 9 saatlik bir çalışmanın sonucunda buldu.

Adıyaman kırsalında İ.D'ye ait 40 adet küçükbaş hayvanın kaybolması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin kırsal bölgede yaptığı arama ve tarama çalışmaları sonuç vermeyince jandarma ekipleri dron ile iz sürmeye başladı. Dron ile yapılan çalışmalar neticesinde hayvanların bulunduğu nokta tespit edildi. Yaklaşık 9 saat süren çalışmaların ardından küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Adıyaman Kurtarma Hayvanlar Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

 Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title