Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da, iki otomobil bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eğriçay Köprüsü yakınlarında sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Hamza T., ile Ömer Faruk D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız

Avrupa ülkesi resmen tarih verdi: Filistin devletini tanıyacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi

Maç biter bitmez telefona sarılarak taraftara tepki gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.