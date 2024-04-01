Adıyaman'da Silahla Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da silahla havaya ateş açan bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Kültür Parkı'nda, havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, havaya rast gele ateş açan M.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, polis merkezine götürülürken şahsın av tüfeğine ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN