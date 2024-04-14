Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Adıyaman Otogarı yakınlarında seyir halinde olan G.H. idaresindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN