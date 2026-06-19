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Yıkılan binanın parçaları iş yerinin üzerine düştü

Yıkılan binanın parçaları iş yerinin üzerine düştü
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Adıyaman'da kontrollü yıkımı yapılan bir binadan kopan beton parçaları, bitişikteki iş yerinin üzerine düşerek hasara neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işletme sahibi durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Adıyaman'da kontrollü yıkımı yapılan bir binadan kopan beton parçaları yan tarafındaki işletmenin üzerine düşmesi sonucu hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi 818 Sokakta yaklaşık 3 katlı olduğu öğrenilen binanın kontrollü yıkımı esnasında kopan beton parçaları, bitişikte bulunan bir iş yerinin üzerine düştü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde hasara oluştu.

İşletme sahibi M.T., iş yerinde zarar meydana geldiğini belirterek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle araştırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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