Parasını alamadığını iddia eden işçi siloya çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında çalışan bir işçi, iddialara göre maaşını alamadığı gerekçesiyle çimento silosunun üzerine çıkarak eylem yaptı. Eylem yapan işçiyi fark eden diğer çalışanlar, işçiyi indirmek için yoğun çaba sarf etti. İşçilerin ikna çalışmaları sonrasında siloya çıkan işçi aşağıya indi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
