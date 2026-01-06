Parasını alamadığını iddia eden işçi siloya çıktı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir çimento fabrikasında çalışan işçi, maaşını alamadığı gerekçesiyle çimento silosunun üstüne çıkarak eylem yaptı. Diğer çalışanlar, işçiyi indirmek için yoğun çaba sarf etti ve ikna çalışmaları sonucunda işçi aşağıya indi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa