Adana Nova Basketbol takımının başkanına silahlı saldırı
Adana'da TKBL takımlarından Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, antrenman sırasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Çetin hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Adana'da TKBL takımlarından Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, kapalı spor salonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Seyhan İlçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, takımının antrenmanında bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile ayağından vurulan Çetin hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA