Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 400 Litre İçki ve 2 Gözaltı

Adana'da Sahte İçki Operasyonu: 400 Litre İçki ve 2 Gözaltı
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Adana'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve bin 453 aroma kiti ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da sahte içki operasyonunda 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve bin 453 aroma kiti ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen müstakil bir ev ile 2 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve bin 453 aroma kiti ele geçirildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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