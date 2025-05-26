Adana'da Kaçak Ürün Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı

Adana'da Kaçak Ürün Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı
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Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı polis operasyonunda, piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak makaron, sigara ve sahte içki ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis ekipleri kaçak ve sahte ürün ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı, 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL olan, milyonlarca makaron, binlerce paket kaçak sigara ve litrelerce sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasa dışı yollarla makaron, sigara ve alkol sokmaya çalışan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, piyasa değeri 10 milyon TL olan 16 milyon 270 bin adet gümrük kaçağı makaron, 6 bin 960 paket kaçak sigara, 200 litre sahte içki, 60 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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