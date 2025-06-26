Adana'da Kaçak Makaron ve Elektronik Sigaraya Baskın: 5 Gözaltı

Adana'da Kaçak Makaron ve Elektronik Sigaraya Baskın: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 9 milyon 170 bin adet gümrük kaçağı makaron ve bin 210 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 9 milyon 170 bin adet gümrük kaçağı makaron ve bin 210 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda 9 milyon 170 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ceyhan ilçesinde bir araçta ise bin 210 adet gümrük kaçağı elektronik sigaraya el konuldu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 5 buçuk milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor

Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
Trump, 'İran'da nükleer tesisler yok edilmedi' iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı

Kimseyi inandıramayınca faturayı ona kesti: Köpek gibi atılmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.