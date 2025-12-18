Adana'da etiket mevzuatı uygunluğu denetimleri sürüyor: '3 milyon 845 bin lira cezai işlem uygulandı'

Adana'da yıl içerisinde işletmelere yönelik etiket mevzuatı denetimlerinde 3 milyon 845 bin lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar için tutanak tutuldu. Denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının uyumu, etiketlerin mevzuata uygunluğu ile fiyat değişim tarihleri kontrol edildi.

Yıl içerisindeki fahiş fiyat ve etiket fiyatı denetimleri hakkında bilgi veren İl Ticaret Müdür Vekili Büşra Bütün Gürışık, "Tüketicilerin mal ve hizmet aldığı her sektörü denetledik ve denetlemeye devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon 210 bin ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda, yaklaşık 3 milyon 845 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı. Söz konusu idari para cezaları, fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında kesildi. İşletmelerde fiyat etiketinin bulunmaması ya da fiyat etiketinin yönetmeliğe uygun olmaması nedeniyle yapılan tespitler sonucunda cezalar veriliyor" dedi.

Gürışık, "Son dönemde vatandaşların sıklıkla şikayet ettiği fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik denetimlerimiz de aralıksız sürüyor. 2025 yılı içerisinde tutulan tutanaklar bakanlığa gönderiliyor. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanıyor" diye konuştu.

Vatandaşlardan Gonca Çiftçi de, "Denetlenmesi çok güzel. Böylelikle halkın da daha rahat alışveriş yapmasının önünü açılıyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, fahiş fiyat ve etiket ihlallerine yönelik şikayetlerin AlO 175 Tüketici Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Bildirim Sistemi üzerinden yapılabileceğini de belirtti. - ADANA