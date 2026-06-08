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Film gibi soygun kameraya yansıdı: Kepengi araçla yıkıp 16 bin dolar çaldılar

Film gibi soygun kameraya yansıdı: Kepengi araçla yıkıp 16 bin dolar çaldılar
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Adana'da yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, bir döviz bürosunun kepengini araçla kırarak yaklaşık 16 bin dolar çaldı. Polis ekiplerince yakalanan 3 zanlı tutuklandı, olayda kullanılan cipin sürücüsü aranıyor.

Adana'da yüzlerini kapüşon ve kar maskeleriyle gizleyen şüpheliler, bir döviz bürosunun kepengini araçla kırarak iş yerine girdi. Kısa sürede içeride bulunan yaklaşık 16 bin doları çalan zanlılardan 3'ü polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, 31 Ocak günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosunun önüne gelen şüpheliler, ciple iş yerinin kepengine çarparak giriş engelini kırdı. Ardından içeri giren şahıslar, para bulmak amacıyla iş yerinde arama yaptı. Çekmecelerin kilitlerini kıran zanlılar, içeride bulunan yaklaşık 16 bin doları alarak geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş yerinden gelen alarm bildirimi üzerine olay yerine gelen işletme sahibi durumu polise bildirdi. İhbar sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda F.Ç., İ.T. ve F.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalındığı değerlendirilen paralara ulaşılamadı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlıların, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayda kullanılan cipin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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