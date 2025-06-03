Adana'da 44 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da 44 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan operasyonda piyasa değeri 44 milyon TL olan 11 milyon 687 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 44 milyon TL değerinde doldurulmuş sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da piyasa değeri 44 milyon 512 bin TL olan 11 milyon 687 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçilirdi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde kaçak sigaraya yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda depo ve kamyonette 11 milyon 687 bin 500 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraların da 44 milyon 512 bin TL piyasa değeri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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