Adana'da 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Sigara Ele Geçirildi

4 milyon TL değerinde 6 tondan fazla tütün ele geçirildi: 3 gözaltı

ADANA - Adana'da polis, piyasa değeri 4 milyon TL olan 6 ton 180 kilogram kaçak tütün ile 4 bin 680 kaçak sigara ve 229 kilogram kaçak çay ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ce Ceyhan ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sarıçam ilçesinde bir tırda piyasa değeri 4 milyon TL olan 6 ton 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 6 bin paket halinde bulunan kaçak tütün ile tıra el konuldu. Çalışmasını sürdüren ekipler, Ceyhan ilçesinde ise bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin 680 kaçak sigara ve 229 kilogram kaçak çay ele geçti.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan iki operasyon 3 şüpheli gözaltına alındı.