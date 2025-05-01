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Adana'da 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Sigara Ele Geçirildi

Adana'da 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Sigara Ele Geçirildi
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonla piyasa değeri 4 milyon TL olan 6 ton 180 kilogram kaçak tütün, 4 bin 680 kaçak sigara ve 229 kilogram kaçak çay ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

4 milyon TL değerinde 6 tondan fazla tütün ele geçirildi: 3 gözaltı

ADANA - Adana'da polis, piyasa değeri 4 milyon TL olan 6 ton 180 kilogram kaçak tütün ile 4 bin 680 kaçak sigara ve 229 kilogram kaçak çay ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ce Ceyhan ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sarıçam ilçesinde bir tırda piyasa değeri 4 milyon TL olan 6 ton 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 6 bin paket halinde bulunan kaçak tütün ile tıra el konuldu. Çalışmasını sürdüren ekipler, Ceyhan ilçesinde ise bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin 680 kaçak sigara ve 229 kilogram kaçak çay ele geçti.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan iki operasyon 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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