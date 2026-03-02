Haberler

Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı

Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yapılan operasyonda, 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değeri 3 milyon TL olarak belirlendi.

Adana'da bir kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçilirken gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değerinin ise 3 milyon TL olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.D. ve A.İ.'in kente gümrük kaçağı makaron sokacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin makaron yüklü kamyonetini yerini tespit etti. Söz konusu kamyonet, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesinde önü kesilerek durduruldu.

Araçta yapılan aramada kartonların içerisinde toplamda 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi. H.D. ve A.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ele geçirilen makaronların ise gümrüklenmiş fiyatının 3 milyon TL olduğu belirtildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı

Piyasalarda savaş depremi! Yeni haftada resmen çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü

İran'a şok üstüne şok! 7 üst düzey isim daha öldürüldü
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı