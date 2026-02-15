Haberler

Adana'da 3 bin litre sahte alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Adana'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 3 bin litre sahte alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Adana İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol ürünlerinin satış ve üretiminin önlenmesine yönelik Seyhan ilçesinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 2 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 3 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak alkole el konulurken, yakalanan şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

