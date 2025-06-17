Adana'da 13 Milyon Liralık Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 13 milyon liralık makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da piyasa değeri 13 milyon TL olan 18 milyon 330 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde gümrük kaçağı makaron geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, bölgede yaptığı çalışmada bir kamyonet ve bir tırı belirleyerek durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 18 milyon 330 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin 13 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Kaçak makaronlarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.