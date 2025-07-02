Acun Ilıcalı, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle açılan davada hakim...
Acun Ilıcalı, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle açılan davada hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.
Acun Ilıcalı, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle açılan davada hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa