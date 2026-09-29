ABD'den girişte fon soruşturması kapsamında Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, ABD'den İstanbul'a giriş yapmak üzere limana gelen Astor Enerji şirketi sahibi Feridun Geçgel'in pasaportuna el konuldu.

Feridun Geçgel, 29 Eylül saat 18.38 sıralarında ABD'den giriş yapmak üzere limana geldi. Yapılan kontrolde Geçgel hakkında, 26 Eylül tarihli soruşturma dosya kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda Geçgel'in pasaportuna el konulurken, kendisine gerekli tebliğin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı