971 kişiyi dolandıran şebekelere büyük operasyon! 5 milyarlık işlem hacmi tespit edildi

971 kişiyi dolandıran şebekelere büyük operasyon! 5 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
Güncelleme:
971 kişiyi dolandıran şebekelere büyük operasyon! 5 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
971 kişiyi dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 206 kişi tutuklandı. Hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL tespit edilen şüphelilerin; yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak, sahte altın satarak, sahte internet sitesi üzerinden araç kiralama yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 971 kişiyi dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, 271 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

5 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

206 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaklaşık 1 aydır devam eden operasyonlarda yakalanan 271 şüphelinin 206'sı tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

KRİPTO DOLANDIRICILIĞI, SAHTE ALTIN, SAHTE İNTERNET SİTELERİ...

Yakalanan şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sahte altın sattıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

