51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde Off-Road Yarışları Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 51'incisi düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen off-road yarışları nefes kesti. Zorlu parkurda kıyasıya mücadele eden iki yarış aracının devrilmesi ise yürekleri ağza getirdi.

Arhavi Off-Road Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenen yarışlarda pilotlar zorlu etapları geçebilmek için büyük çaba sarf etti. Heyecanın doruğa ulaştığı anlarda iki araç, virajı alamayarak takla attı. Kazalarda yaralanan olmazken, araçların devrilme anları hem çevredeki kameralar hem de araç içi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sırasında pilotların soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti. - ARTVİN