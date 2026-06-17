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Sahil Güvenlik'ten 1 milyar TL'lik kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

Sahil Güvenlik'ten 1 milyar TL'lik kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı
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İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, organize suç örgütünün yurt dışından kaçak yollarla getirdiği 1 milyar TL değerindeki ürünler ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık ve organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Kaçak ürünleri Türkiye'ye soktukları belirlenen organize suç örgütüne yönelik Sahil Güvenlik İstihbarat ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya ve Mardin'de düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin gözaltına alındığı, piyasa değeri 1 milyar TL'yi bulan kaçak ürün ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik İstihbarat ekiplerince organize şekilde kaçakçılık yaptıkları değerlendirilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Fatih C., Halit C., Mustafa C., İlyas C., Ömer C., Ahmet Ebubekir C., Sinan K., Nurettin A., Hasan E. ve Mustafa G.'nin organize bir şekilde kaçakçılık suçu işledikleri; yurt dışından konteyner, kargo, gemi ve yabancı bayraklı yatlar aracılığıyla getirdikleri ürünleri aldatıcı işlemlerle gümrük denetiminden kaçırdıkları, gümrük ve gözetim vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeden ülkeye soktukları tespit edildi.

Gizli bölmelerde taşındı

İthal edilen kozmetik ve oyuncak türü ürünlerde, kansere yol açabilecek yasaklı kimyasallara yönelik TAREKS kontrollerini aşmak amacıyla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarında değişiklik yapıldığı belirlendi. Ayrıca gizli bölmeler aracılığıyla elektronik sigara, tütün ve puro gibi ürünlerin de kaçak olarak ülkeye getirildiği tespit edildi. Oyuncak yapışkanlı tuval" ürünlerinin ise GTİP numarası değiştirerek, ahşap ürünlerden gümrük ve gözetim vergisi alınmaması sebebiyle "ahşap çerçeve" olarak gösterdiği tespit edilirken 57 bin 120 adet ürüne el koyuldu.

Kaçak göçmen ve ihmal suçlaması

Öte yandan Halit C.'ya ait fabrika adresinde, iş güvenliği ve insan sağlığına ilişkin eksiklikler nedeniyle yabancı uyruklu bir çalışanın hayatını kaybettiği, olayın ise delillerin yok edilerek kalp krizi gibi gösterilmeye çalışıldığı iddia edildi. Aynı adreste yapılan aramalarda çok sayıda düzensiz göçmenin de tespit edildiği belirtildi.

4 ilde 28 kişi gözaltına alındı 1 milyar TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Antalya ve Mardin'de belirlenen adreslerde yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adresleri ile örgüte ait depo adreslerinde arama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında adreslere yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyar TL'yi bulan 70 konteyner dolusu malzemeye ve 10 bin adet kaçak tütün mamulleri ile makaron, sigara kağıdına el koyuldu. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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