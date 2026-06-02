Haberler

Yasa dışı bahis operasyonunda 59 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 180 milyar liralık kripto para trafiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonda 59 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bu kişilerden 22'sinin tutuklandığı, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı ifade edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi kapsamında yasa dışı bahis sitesi sahipleri ile para transferine aracılık eden şüphelilere yönelik incelemelerin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şüphelilerin ifadeleri, ele geçirilen dijital materyaller ve hesap hareketleri üzerinde yapılan teknik incelemeler sonucunda Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talep edildiği kaydedildi.

MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, ülke geneline yayılan suç organizasyonunun yaklaşık 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Elde edilen mali veriler ve deliller doğrultusunda soruşturma kapsamında 20 ilde faaliyet gösteren 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik 2 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, operasyon sonucunda 59 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale de el konulduğu bildirildi.

Yurt dışı bağlantılı olduğu değerlendirilen ve firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli ve fiziki çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'den yeni ifade! Özgür Özel'i hedef aldı

FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'den yeni ifade! Özgür Özel'i hedef aldı
Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi

Milli Takım uçağı vaftiz edildi
Pakistan'ı toz fırtınası vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı

Gökyüzü kahverengiye büründü, ölüm haberleri art arda geldi
Giresun'da heyelan riski altındaki 33 ev tahliye edildi

Giresun'da heyelan riski nedeniyle 33 ev tahliye edildi
Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı

Buca Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltı sayısı 54'e çıktı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti