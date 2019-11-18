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26 yılda 234 genç sanatçıya 6 bin 240 Cumhuriyet altını

Sakıp Sabancı'nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı'nın devam ettirdiği "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri," 26'ncı kez sahipleriyle buluştu.

18.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:04
26 yılda 234 genç sanatçıya 6 bin 240 Cumhuriyet altını

Sakıp Sabancı'nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı'nın devam ettirdiği "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri," 26'ncı kez sahipleriyle buluştu.

Kaynak: Dunya.com

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