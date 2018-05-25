23 Yıldır Hayalini Kurduğu Eve TOKİ ile Kavuştu

RİZE'de, Hamamderesi mevkiinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 171 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu. Kurada konut hakkı kazanan ve büyük sevinç yaşayan Rabia Çolak "Allah'a şükürler olsun TOKİ bizi ev sahibi yaptı. 23 yıllık hayalimiz gerçek oldu" dedi.

Hamamderesi mevkiinde TOKİ tarafından inşa edilen 171 konut için İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapıldı. Kura çekimi için yaklaşık 500 kişi erken saatlerde kültür merkezine geldi. Kurada, şehit aileleri ve engelli vatandaşlara öncelik hakkı tanındı. Bir şehit ailesi ve 7 engelli vatandaşa kurasız ev sahibi oldu. Kurada ev hakkı kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

'23 YILLIK HAYALİME KAVUŞTUM'

Kurada konut hakkı kazanan ve büyük sevinç yaşayan Rabia Çolak, sevincini telefonla aradığı eşine ve yakınlarına bildirdi. 'Ya çıkarsa' düşüncesiyle eşinin başvuru yaptığını anlatan Rabia Çolak, "Ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Kurada ismimiz okununca çok duygulandım gözlerimden yaşlar geldi. 23 yıldır evimiz yoktu. Evim olsun diye hayal kuruyordum. İnşallah hayırlısı ile oturmak nasip olur. TOKİ ve devletimizin bize sağladığı çok güzel bir hizmet bu. Allah'a şükürler olsun TOKİ bizi ev sahibi yaptı. 23 yıllık hayalimiz gerçek oldu" diyerek evi olmayanlarında bu mutluluğu yaşamasını diledi.

- Rize