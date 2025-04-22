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23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan'da Borsa İstanbul işlem görecek mi?

23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan'da Borsa İstanbul işlem görecek mi?
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23 Nisan borsa açık mı sorusu, yatırımcıların ve finans dünyasının merak ettiği konuların başında geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, finansal piyasalarda işlem düzenlemeleri gündeme geldi. Peki, 23 Nisan'da Borsa İstanbul işlem görecek mi? Borsa İstanbul 23 Nisan'da açık mı kapalı mı? İşte tüm detaylar!

Yatırımcılar için önemli olan 23 Nisan borsa açık mı sorusu, özellikle hisse senedi ve vadeli işlemler piyasasında işlem yapacak olanlar için büyük önem taşıyor. Peki, 23 Nisan'da Borsa İstanbul işlem görecek mi? Borsa İstanbul 23 Nisan'da açık mı kapalı mı? İşte tüm detaylar!

23 NİSAN BORSA AÇIK MI?

Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Borsa İstanbul'da hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecek. Bu durum, hisse senedi piyasası, vadeli işlemler ve opsiyon piyasası (VİOP) ile borçlanma araçları piyasası (BAP) gibi tüm işlemleri kapsıyor.

23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan'da Borsa İstanbul işlem görecek mi?

23 NİSAN'DA BORSA İSTANBUL İŞLEM GÖRECEK Mİ?

22 Nisan 2025 Salı günü Borsa İstanbul normal mesai saatlerinde açık olacak. 23 Nisan Çarşamba günü ise tam gün boyunca borsa kapalı olacak.
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