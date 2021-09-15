21'inci Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk gününde Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'u 75-58 mağlup ederken; ev sahibi TOFAŞ, Gaziantep Basketbol'a uzatmada 91-90 kaybetti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı 21'inci Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyonun açılış karşılaşmasında Türk Telekom ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Başkent temsilcisini 75-58 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, B Grubu'na galibiyetle başlarken, İstanbul temsilcisinde 16 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile oynayan Berkay Candan maçın en skorer ismi oldu.

Turnuvanın ikinci gününde saat 16.00'da Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ile; saat 19.00 ise TOFAŞ, Galatasaray NEF ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak hazırlık turnuvasının günlük bilet satışları salon gişesinden gerçekleştirilirken, karşılaşmalar aynı zamanda Tofaş Spor Kulübü Youtube sayfasından da canlı olarak ekranlara gelecek.