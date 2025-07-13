2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Breakdance var mıydı?

2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Breakdance var mıydı?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yer alan spor branşlarından biridir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yer alan spor branşlarından biridir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda yer alan spor branşlarından biridir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ 2024 PARİS YAZ OLİMPİYATLARI'NDA YER ALAN SPOR BRANŞLARINDAN BİRİDİR?

A: Vals

B: Samba

C: Bale

D: Breakdance

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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